Cercle verliest tegen promovendus Westerlo

In de laatste wedstrijd van de eerste speeldag van de Jupiler Pro League heeft promovendus Westerlo zondag in 't Kuipje meteen de drie punten gepakt tegen Cercle Brugge. 'Westel' haalde het met 2-0.

Westerlo, met Jonas de Roeck als coach, bevestigde meteen de ambities van Turkse investeerders om een stabiele eersteklasser te worden in de Belgische voetbalcompetitie. De thuisploeg kreeg wat kansjes in het begin met afstandsschoten, maar Cercle zette ook goed hoog druk. Door de uitsluiting na twee gele kaarten van Boris Popovic (20. en 31.) kon Cercle die druk niet aanhouden. Zo kon Vaesen voor Westerlo schieten van in de zestien, maar Cercle-doelman Warleson bracht redding. Tien minuten later was het wel raak. De Noord-Macedoniër Erdon Daci kon van dichtbij de bal binnentikken (40.).

In de tweede helft kwam Westerlo eigenlijk niet meer echt in de problemen. Doelman Bolat straalde rust uit en met 10 man kwam Cercle een mannetje tekort om duels te winnen. Westerlo speelde mooi voetbal maar zocht tevergeefs naar een veilige dubbele voorsprong. De vinnige invaller Foster leek op weg naar de 2-0, maar zijn poging strandde op de paal. De rebound ging wel binnen, maar ondertussen had de scheidsrechter de aanval al afgefloten vanwege buitenspel. Bij Cercle probeerde invaller Deman het met een afstandsschot dat overwaaide. In de laatste minuten speelde Cercle alles of niets met lange ballen, zonder resultaat. Invaller Igor Vetokele maakte in de extra tijd dan toch nog de 2-0 (90.+5).

Bekijk ook: