Cercle-trainer Miron Muslic: 'Wij zullen geen genade hebben met Zulte Waregem'

Of het nu echt de bedoeling was van de kalendermaker, dat weten we niet, maar feit is dat we zondag de spannendste slotspeeldag in jaren krijgen. Puur drama, zo noemt Cercletrainer Miron Muslic het.

Gelijk heeft hij, want in Zulte Waregem-Cercle Brugge staat heel wat op het spel. Cercle kan nog in de Europe play-offs raken, Zulte Waregem dreigt na 18 jaar uit eerste klasse vallen. Een rampscenario, maar dat maakt de rekening niet van groen-zwart.

Miron Muslic, trainer Cercle Brugge: "Wij zullen geen genade hebben met Zulte Waregem. Nee, het gaat niet over medelijden. Het gaat over Cercle, en succes voor Cercle. We hebben de drie punten nodig om ons doel te bereiken, en dat is de top-acht."

De winner takes it all, the loser's standing small. Benieuwd voor wie Abba zondagavond zal zingen. "Dat is het drama van het spelletje, maar ook de schoonheid. Er moet een winnaar zijn. Het kan zeer dramatisch zijn op het einde, maar we moeten voorbereid zijn, gestructureerd en georganiseerd blijven, en met onze typische intensiteit spelen."

Positieve vibe

Sinds Muslic aan het roer kwam, en die intensiteit in de ploeg sleep, zit Cercle in een positieve vibe. De trainer hoeft niks te veranderen aan zijn aanpak, zelfs al is deze wedstrijd de belangrijkste van het seizoen misschien. "Wij geloven niet in hocus pocus, in mirakels, of motiverende speeches. Wij geloven in structuur, in organisatie, met de hoogst mogelijke intensiteit, zo typisch voor Cercle, en zo willen we het ook afmaken."

Cercle is wel op zijn hoede voor Zulte Waregem, en zal niet dezelfde fouten maken als Eupen vorige week. Aan een eventuele teleurstelling wordt niet gedacht.

Bekijk ook: