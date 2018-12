Cercle thuis geen partij voor Antwerp

Cercle Brugge en Antwerp begonnen de partij met kansen over en weer. Rodrigues trapte voor Antwerp over, voor de thuisploeg vond Hazard Bolat op zijn weg. Een doelpunt bleef echter niet lang uit. Na elf minuten haalde Nardi Owusu neer in de zestien. Scheidsrechter Visser twijfelde niet en floot een strafschop. Dat bleek een koud kunstje voor Refaelov, die de Great Old op 0-1 bracht. Antwerp controleerde vervolgens en was nog gevaarlijk via Owusu en opnieuw Refaelov. Vier minuten voor rust verdubbelden de bezoekers hun voorsprong dan toch. Buta vond voor doel Owusu, die tegen zijn ex-club de 0-2 ruststand op het bord zette.

Ook na de pauze bleef Antwerp dominant. Na 54 minuten deed Refaelov met zijn tweede van de middag de boeken helemaal toe, 0-3. Drie treffers volstonden voor de bezoekers die het gaspedaal loslieten. Daardoor kwam Cercle Brugge halfweg de tweede helft opnieuw beter in de wedstrijd. Cardona (tot twee maal toe) en Etienne kregen nog grote mogelijkheden, maar konden die niet verzilveren. Het bleef 0-3.