Cercle stelt Storck voor: herbekijk persconferentie

"Ik ben overtuigd van dit project. Ik heb veel wedstrijden van Cercle Brugge gezien. De spelers hebben veel kwaliteiten, maar ik zag geen speciale teamspirit. En dat is een groot probleem, zo kan je niet succesvol zijn", zegt Storck. "Er is nu een reset nodig, dat heb ik ook gezegd tegen de spelers. Ze moeten nu positief denken. Ik wil hen beter maken, van de doelmannen tot de aanvallers. Ze dienen meer competitief te worden om in deze afdeling te blijven. Ze moeten zich hier thuisvoelen, vele spelers zijn nieuw. Ik ben ervan overtuigd dat dit een succes zal worden."

Situatie anders dan Moeskroen

Een onbekende in het Belgisch voetbal is Bernd Storck alvast niet. Onder zijn bewind groeide Moeskroen vorig seizoen nog uit tot een ware competitierevelatie. "Ik denk dat de situatie nu bij Cercle Brugge moeilijker is dan indertijd bij Moeskroen. Nu hebben we maar drie punten uit tien wedstrijden. Maar ik denk dat de Cercle-spelers beter voetbal op de mat kunnen brengen. Ze moeten vooral eenvoudig spelen"

Bestuurder Vincent Goemaere is ervan overtuigd dat Storck de juiste man is op de juiste plaats. "We staan nu laatste, dat is absoluut niet wat we willen", aldus Goemaere. "Met deze coach kunnen we de beoogde koers tot een goed einde brengen. Zijn voetbalvisie valt samen met die van Cercle." (lees verder onder de video.)

Uitdaging in Brugge

Na een spelerscarrière bij onder meer VfL Bochum en Borussia Dortmund, waarmee hij in 1989 de DFB-Pokal won, ontwikkelde Storck zich intussen als succesvol coach. Nadat hij zijn trainerscarrière, als assistent, bij Hertha BSC nog begon, volgden verder nog passages als co-trainer bij onder meer Wolfsburg en opnieuw Borussia Dortmund. Na een zijn passage bij Moeskroen kiest Storck nu voor een nieuwe uitdaging in de Jupiler Pro League bij Cercle Brugge.

