Cercle speelt gelijk tegen OHL

Na een halfuur spelen in Brugge zette de onvermijdelijke Fransman Thomas Henry de Leuvense bezoekers op rozen in Jan Breydel.

Xavier Mercier stuurde zijn landgenoot na knap voorbereidend werk het straatje in en de spits faalde niet oog in oog met Thomas Didillon. Het tweede doelpunt in evenveel wedstrijden voor Henry, die in de vorige voetbaljaargang ook al 21 competitiegoals liet optekenen.

OHL hees zich binnen vijf minuten na de pauze bijna op een dubbele voorsprong, maar Pierre-Yves Ngawa zag zijn poging met de knie stranden tegen de lat. Dat brak hen zuur op, daar de Spaanse debutant Waldo Rubio (73.) namens de Bruggelingen ruim een kwartier voor tijd de bordjes weer in evenwicht hing. Het zou bij 1-1 blijven.