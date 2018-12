Cercle smeert Anderlecht nieuwe nederlaag aan

Paars-wit had voor de pauze genoeg aan één bal tussen de palen om de bordjes opnieuw in evenwicht te brengen, maar deed dat wel op magistrale manier. Op hoekschop trapte Pieter Gerkens aan de tweede paal onhoudbaar binnen. De Belgische recordkampioen was immers al snel op achterstand gekomen na een treffer van Kylian Hazard, de jongere broer van Eden en Thorgan.

Dominantie Cercle

Na de pauze zette Cercle zijn dominantie om in een 2-1 voorsprong, met een strafschopdoelpunt van Bruno. Christoph Dierick had nochtans geen overtreding gezien in een sliding van Andy Najar op Hazard, maar na tussenkomst van de videoref ging de bal toch de stip op. De Bruggelingen beëindigden de wedstrijd nog met tien na rood voor Johanna Omolo, maar kwamen niet meer in de problemen.

Voor Anderlecht was het al de zesde competitienederlaag van het seizoen, in de laatste vier wedstrijden werd er een schamele één op twaalf genoteerd en daarmee is de sportieve malaise nu toch wel compleet.