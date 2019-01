"De kans om te mogen tekenen voor een ploeg als Cercle Brugge is een mooie stap in mijn carrière", klinkt het bij de kersverse Bruggeling. "Cercle is een ploeg die goed meedraait in België en bovendien een team waarin ik me verder kan ontwikkelen als voetballer. Ik ben zeer tevreden om hier te zijn en ik kijk er enorm naar uit om de Belgische competitie te leren kennen."