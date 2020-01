Cercle overweegt nu toch stadion langs Blankenbergse Steenweg

'Het bestuur van Cercle Brugge heeft zijn teleurstelling geuit over de beslissing die genomen is door het stadsbestuur over de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge op de Olympiasite', zegt burgemeester Dirk De fauw.

'Cercle Brugge heeft tijdens het onderhoud kennis genomen van de omstandigheden waarin het besluit over de bouw van het nieuwe voetbalstadion tot stand is gekomen. Het schepencollege biedt ook garanties voor Cercle Brugge', gaat De fauw verder. 'Cercle Brugge nam via het stadsbestuur kennis van het feit dat de auditeur bij de Raad van State een positief advies heeft uitgebracht over het GRUP afbakening van het stedelijk gebied Brugge waardoor er kansen ontstaan om een grote sportsite te creëren.'

Cercle Brugge staat volgens De fauw niet afkerig tegen een totale oplossing (hoofdstadion en oefencentrum) op de gronden van de Blankenbergse Steenweg. 'Uiteraard hebben ze nog heel wat vragen', klink het bij de burgemeester. 'Al deze vragen en opmerkingen zullen door Cercle Brugge geïnventariseerd worden en overgemaakt aan het stadsbestuur. Wij geven de Vereniging de garantie dat ze kan blijven beschikken over de nodige accommodatie voor de eerste ploeg en de jeugdploegen.'