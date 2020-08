Cercle neemt doelman Didillon over van Anderlecht

Bij de Vereniging ondertekende de 24-jarige Didillon een contract voor vier seizoenen. Cercle neemt Didillon rechtstreeks en definitief over van paars-wit, waarvoor hij sinds 2018 uitkwam. In zijn eerste seizoen stond Didillon er als nummer een onder de lat, maar vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats aan Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge.

Wat volgde was een uitleenbeurt van een halfjaar aan Racing Genk, maar omdat de Limburgers de voordien geblesseerde Danny Vukovic recupereerden, gingen ze niet in op de vraag tot een definitieve transfer. Voordien kwam de doelman uit voor Seraing en Metz, zijn jeugdclub in Frankrijk. "Ik vind hier een project dat me erg goed bevalt", vertelt Didillon op de website van Cercle. "Ik ben heel blij om daar deel van uit te maken, maar nu ligt de focus op het veld. Er elke dag op trainingen en in de wedstrijden volledig voor gaan. Daarom ben ik hier: om goed te presteren en samen met de ploeg resultaten te halen." "Thomas is een sportieve versterking voor Groen-Zwart mét ervaring in de Jupiler Pro League maar ook daarbuiten in de Ligue 1", klinkt het bij Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. "De definitieve overgang van Thomas Didillon geeft alvast een boost aan Cercle en ik ben overtuigd dat hij ook positieve resultaten met zich zal meebrengen."