Cercle neemt afscheid van Thomas Buffel

"Niet langer combineerbaar"

Cercle geeft wat duiding bij de beslissing, op z'n website: "Cercle Brugge en Thomas Buffel hadden deze week een gesprek waaruit bleek dat Thomas’ bestaande engagementen buiten Cercle, onder andere als assistent-coach bij de Belgische U21 en het opstarten van z’n Pro Licence-cursus, niet langer rijmbaar zijn met een voltijdse rol als assistent in steun van Yves Vanderhaeghe. Bijgevolg nam Cercle Brugge dan ook de beslissing om de samenwerking met Thomas Buffel te beëindigen. Cercle Brugge wil Thomas bedanken voor z’n inspanningen en hem veel succes toewensen in z’n verdere carrière."

Herschikking van de staff

Cercle Brugge heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de technische staf: "Na het vertrek in augustus van Radhi Jaïdi om hoofdcoach te worden bij Espérance Sportive de Tunis was Cercle de voorbije weken op zoek naar een extra assistent-coach. Met Miron Muslic heeft Groen-Zwart de vervanger nu in huis. De 39-jarige Oostenrijkse ex-voetballer ondertekende een contract tot het einde van dit seizoen. Als coach was Muslic de voorbije jaren onder meer actief als assistent én hoofdcoach bij enkele Oostenrijkse ploegen."

"Ook Jimmy De Wulf is nieuw in de technische staf van Yves Vanderhaeghe. Al is het woord ‘nieuw’ misschien niet geheel op z’n plaats. Jimmy is al sinds 2014 verbonden met Cercle en is sinds 2020 zelfs voltijds in dienst als beloftencoach. De ex-Cerclespeler wordt nu gepromoveerd tot assistent-coach van Yves Vanderhaeghe."