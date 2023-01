Cercle legt AA Gent over de knie na dol slot

Cercle Brugge en AA Gent spaarden het spektakel in het Jan Breydel-stadion op voor de tweede helft. In de eerste periode, die aan weerszijden van het veld vooral bol stond van balverlies en technische foutjes, speelden beide ploegen nagenoeg niets klaar voor het doel van de tegenstander.

Na de pauze begon een andere wedstrijd. Vooral thuisploeg Cercle kwam fris voor de dag en was na het fluitsignaal een handvol keer gevaarlijk. Iets voor het uur kwam de Vereniging verdiend op voorsprong. Aanvoerder Charles Vanhoutte schilderde de bal in de 58ste minuut perfect op het hoofd van spits Ayase Ueda, die zijn negende van het seizoen tegen de touwen kopte. De Brugse supporters waren amper klaar met vieren voor ze weer aan het juichen konden, want vrijwel meteen na het openingsdoelpunt verdubbelde de thuisploeg zijn voorsprong. Spits Denkey rondde op het uur een knappe aanval beheerst af.

Daland knalt Cercle naar de zege

AA Gent, verwikkeld in de strijd om de top vier, wilde een nederlaag vermijden en zocht meteen naar een antwoord. Cercle-doelman Warleson pakte in minuut 66 de inzet van Hugo Cuypers, maar was kansloos op de rebound van Julien De Sart. De Buffalo's zochten naarstig naar de gelijkmaker, maar vonden die pas in het slot van de wedstrijd. Invaller Darko Lemajic klom het hoogst op een voorzet en kopte de 2-2 in de 90ste minuut tegen de touwen. De boomlange spits leek de eindscore vast te leggen, maar met een loeier vanop afstand in de laatste seconden van de partij schonk Jesper Daland Cercle alsnog de zege.

Door de zege telt Cercle 33 punten en klimt het op naar plaats acht, die toegang geeft tot de Europe play-offs. AA Gent behoudt zijn vierde stek met 38 punten, maar telt slechts een punt meer dan Standard en Club Brugge, de respectievelijke nummer vijf en zes in de stand.