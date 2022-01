Cercle kondigt extra versterking aan vanop winterstage in Spanje

Zaterdag om 13 uur neemt groen-zwart het op tegen leider Union in de Pinatar Arena van San Pedro del Pinatar. Maar daarvoor moet Cercle eerst stevig trainen, zoals deze voormiddag onder de Spaanse zon. Want iets meer dan twee weken geleden, namen beide teams het in de Jupiler Pro League al tegen elkaar op. Dat draaide uit in een 3-2 verlies voor Cercle.

Versterking gevraagd

De Brugse ploeg heeft ook twee coronabesmettingen in de ploeg: Franck Kanouté en Edgaras Utkus. Beiden bleven achter in België. "We willen nog versterking in huis halen, maar moeten ook de budgetten in het oog houden", zegt sportief directeur Carlos Avina. Hij hoopt binnenkort twee nieuwe aanvallers te kunnen voorstellen.

Ook belangrijk: een goede groepssfeer. Daarom organiseerde de club donderdagnamiddag een teambuilding voor de voetballers. Die bestond uit zeven verschillende balactiviteiten die ze in een recordtijd moesten volbrengen. Het waren Hotic en Raux-Yao die zich de winnaars van het spel mochten noemen.