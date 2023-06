Cercle haalt doelman Maxime Delanghe in huis

Maxime Delanghe kende zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en PSV. In augustus 2022 maakte hij de overstap naar Lierse-Kempenzonen in de Challenger Pro League. Hij kwam vorig seizoen achttien wedstrijden in actie voor de Pallieters.

"Hele mooie vervolgstap"

"Ik ben superblij dat Cercle zoveel vertrouwen in mij heeft. Al sinds het eerste gesprek voel ik me verbonden met deze vereniging", aldus de 22-jarige doelman in een eerste reactie. "Er werken veel fijne mensen, met wie ik al heb gesproken heb ik een fijne band. Met keepertrainer Stefan Toonen heb ik in het verleden al gewerkt en de spelers waarmee ik sprak waren heel positief over Cercle. Dat heeft me enorm warm gemaakt om hierheen te komen. Cercle is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière."

EK U21

Maxime Delanghe werd woensdag door beloftenbondscoach Jacky Mathijssen opgenomen in de definitieve selectie van het EK U21 in Georgië en Roemenië dat volgende week woensdag (21/06) op gang wordt getrapt. Zijn kersverse ploegmaats Olivier Deman en Hugo Siquet maken ook deel uit van de selectie.