Cercle geeft dubbele voorsprong weg tegen Oostende, STVV gaat eenvoudig voorbij Essevee

Cercle Brugge vond voor de wedstrijd tegen Oostende het minst de weg naar doel in de Belgische voetbalcompetitie. In acht wedstrijden scoorde het amper drie doelpunten. Tegen Oostende vond het een antwoord op zijn offensieve problemen. De groen-zwarte Bruggelingen voetbalden in de eerste helft de ene na de andere kans bij elkaar. Het duurde wel even voor ze de bal in het net kregen.

Denkey zet fout recht

Kevin Denkey en Ayase Ueda lieten na iets meer dan twintig minuten twee prima kansen op de voorsprong liggen. Even later mikte aanvoerder Hannes Verbruggen zijn poging op de deklat. Cercle bleef op de Oostendse deur kloppen en kreeg rond het halfuur een strafschop. Denkey zette zich achter de bal, maar zijn poging werd gered door doelman Guillaume Hubert. De spits zette zijn misser meteen recht. In de herneming werkte hij een corner in het doel.

Opnieuw penaltymisser

De ban leek gebroken voor Cercle, dat met een dubbele voorsprong de rust kon ingaan nadat Ueda een prima aanval afwerkte. Cercle toonde zich ook in de tweede helft de best voetballende ploeg, maar vergat zijn voorsprong uit te breiden. Zo liet het de deur op een kier staan voor een Oostendse comeback. Die zette zich twintig minuten voor het einde in vanop de penaltystip. Spits Thierry Ambrose miste zijn elfmeter, maar werkte het leer in twee tijden alsnog tegen het net.

Even later ontpopte Ambrose zich tot comebackheld toen hij de bezoekers weer helemaal langszij bracht. Hij kreeg een herkansing vanop op de stip en werkte de elfmeter deze keer wel vanaf bij zijn eerste poging in het doel. In de stand houdt Cercle Brugge met zes punten vast aan de voorlaatste plek. Sint-Truiden telt dankzij het gelijkspel dertien punten en klimt daarmee op naar plaats acht.

Bruno velt ex-club

In het Regenboogstadion werd thuisploeg Zulte Waregem meteen na het eerste fluitsignaal op achtervolgen aangewezen door STVV. Uitgerekend Gianni Bruno, die in een niet zo ver verleden de kleuren van Essevee verdedigde, scoorde met een subliem hakje de vroege 0-1. Tot overmaat van ramp moest de thuisploeg al na achttien minuten met z'n tienen voort. Dani Ramirez ging met gestrekte voet een duel aan en werd met rood van het veld gestuurd.

Rode lantaarn

Essevee speelde met een man minder niet veel klaar. De bezoekers uit Sint-Truiden konden op halve kracht de zege over de streep trekken. Christian Brüls trof eerst nog de paal, maar even later was het wel raak voor STVV. Koita diende het leer na een goede dribbel in het strafschopgebied in bij Shinji Okazaki , die de 2-0 tegen de touwen kopte. De VAR nam het doelpunt even onder de loep, maar greep uiteindelijk niet in. Even later legde Bruno de wedstrijd in een definitieve plooi met zijn tweede van de avond. Vanop de penaltystip liet hij doelman Sammy Bossut een derde keer de bal uit net vissen. Door de nederlaag houdt Zulte Waregem de rode lantaarn in handen. Het team van trainer Mbaye Leye behaalde slechts vijf punten uit negen wedstrijden.