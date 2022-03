Cercle geeft 2-0 voorsprong uit handen tegen Genk

Aan de rust keken de bezoekers tegen een 1-0 achterstand aan door toedoen van Rabbi Matondo. De Welshman omspeelde Maarten Vandevoordt, na een knappe vooractie van spitsbroeder Kevin Denkey, en legde de bal in minuut 36 in het lege doel.

Van 2-0 naar 2-2 in vier minuten

Genk-coach Bernd Storck, terug in Jan Breydel nadat hij destijds hoge ogen gooide bij de Vereniging, voerde voor aanvang van de tweede helft een driedubbele wissel door. Dat weerhield Senna Miangue er in de 51ste minuut niet van om Cercle een dubbele voorsprong te bezorgen. Theo Bongonga, een van de drie Genkse invallers, slaagde er vrijwel meteen in om de aansluitingstreffer te maken door een rebound binnen te koppen. Twee minuten later zorgde Genkse aanvoerder Bryan Heynen zowaar voor de gelijkmaker met een beheerste knal in de linkerbenedenhoek. Nadien kregen beide teams nog kansen op de winning goal. Zo vond Junya Ito de paal op zijn weg, terwijl een pegel van Kevin Denkey wat later uiteenspatte op de lat.