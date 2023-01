Cercle en Union spelen gelijk

Union had in een potige eerste helft de beste kansen maar miste precisie in de zone van de waarheid. Bovendien viel aanvalsleider Dante Vanzeir net voor de rust uit met een hamstringblessure.

Tien minuten na de pauze was Cercle dicht bij de openingsgoal. De kopbal van Marcelin spatte uiteen op de lat. In de 69e minuut mocht de Vereniging toch juichen. Na een steekpass door het centrum van de verdediging vloerde Thibo Somers Union-goalie Moris met een harde knal.

Union moest op zoek naar de gelijkmaker en had die langs Gustaf Nilsson bijna beet, maar Majecki tikte zijn kopbal nog over. In 82e minuut had de Zweedse aanvaller zijn doelpunt dan toch binnen. Na een Union-aanval over meerdere stationnetjes tikte hij het leer eenvoudig tegen de netten. Het bleek meteen de eindstand.

In het klassement volgt de ploeg van Karel Geraerts met 46 punten op 9 eenheden van leider KRC Genk. De Limburgers behaalden dinsdagavond een hardbevochten 2-3 zege op het veld van Westerlo en lopen dus twee punten uit op hun dichtste achtervolger. Cercle Brugge blijft na een 2 op 12 hangen in de middenmoot op de tiende plaats.