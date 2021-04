Cercle dreigt Velkovski door schorsing kwijt te spelen

Dat heeft het Bondsparket bekendgemaakt. Cercle Brugge wil de verdediger in de strijd om het behoud recupereren en legt de minnelijke schikking naast zich neer.

Diep in de eerste helft van de thuismatch tegen Beerschot werd Velkovski op aangeven van de VAR van het veld gestuurd. Met de studs vooruit trapte hij Tom Pietermaat aan tegen de knie in een onbesuisde tackle. Scheidsrechter Van Driessche verving een initiële gele kaart door een rode. Het Bondsparket pleit voor een effectieve schorsing van twee speeldagen. Cercle gaat niet akkoord met de voorgestelde straf, zo lieten de Bruggelingen dinsdagavond weten. Velkovski zal zich vrijdag voor het Disciplinair Comité verantwoorden. Het is nog niet duidelijk of hij daardoor kan aantreden zaterdag tegen OH Leuven. Met nog twee duels te gaan, staat de vereniging op de zestiende plek, met een punt meer dan Moeskroen en vier punten meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren.