Cercle-doelman Van Damme hervallen: "Never give up"

Miguel Van Damme (Cercle Brugge) is helaas hervallen in zijn strijd tegen leukemie. Dat maakte zijn vrouw bekend aan de directie van groen-zwart.

Afgelopen seizoen speelde Van Damme nog met Cercle in Play-off 2 en kreeg hij toen een nieuw contract. Een paar weken later werd tijdens zijn vakantie opnieuw leukemie vastgesteld. In oktober onderging Van Damme een stamceltransplantatie nadat een perfecte donor was gevonden. Hij verbleef vier weken in quarantaine, maar herstelde goed. Afgelopen week werden echter weer slechte cellen vastgesteld en werd Miguel opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. "Iedereen is er kapot van. De jongens die Miguel goed kennen, hebben we ook ingelicht", aldus CEO Marc Van Maele.

Morgen plannen de supporters van Cercle in de zestiende minuut, verwijzend naar het rugnummer van Van Damme, een minuut applaus tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht om hun doelman een hart onder de riem te steken.

"Never give up"

Intussen reageerde Van Damme al persoonlijk in een video op z'n Instagram-account. “Ik ben hier met niet zo’n goed nieuws. Dinsdag hebben ze een ruggenmergpunctie afgenomen ter controle. De dokters hebben opnieuw leukemiecellen aangetroffen in mijn ruggenmerg. Wat betekent dat ik terug herval en opnieuw in behandeling moet. Vanaf dinsdag weten we daar meer over. Het zal zeker niet makkelijk worden. Heel moeilijk zelfs ... Ik zal zeker niet opgeven en proberen er alles aan te doen om er weer door te komen, maar het zal zéér moeilijk zijn. Ze zeggen toch derde keer, goede keer dus ja ... We doen ons best. Never give up”, laat een moedige Van Damme weten.