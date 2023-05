Cercle Brugge wint met 0-4 van Standard

Cercle Brugge kon gisterenavond voor de tweede keer winnen in de Europe Play-offs. Het won van een zwak Standard met 0-4. Het was een wedstrijd zonder echte inzet, maar daar wilde Cercle duidelijk niets van weten.

Cercle begon de wedstrijd zoals gewoonlijk: vanaf de eerste minuut probeerde Groen-Zwart Standard te overklassen met hoge druk en snelheid. Na amper zeven minuten spelen kon Jean Marcelin de bezoekers uit Brugge op voorsprong trappen op Sclessin.

Kevin Denkey en Abu Francis diepten na de pauze verder uit tot 0-3. Wat later waren er nog enkele goeie reddingen van Arnaud Bodart nodig om te voorkomen dat de score nog wat hoger zou oplopen. In de toegevoegde tijd werd het toch nog 0-4 via Cercle-topschutter Ayase Ueda, zijn 22e van het seizoen. Enkel Gentenaar Hugo Cuypers (24) doet beter.