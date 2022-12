Cercle Brugge vloert Kortrijk in West-Vlaams oefenonderonsje

Cercle Brugge heeft Kortrijk met 2-3 gevloerd in een West-Vlaams oefenonderonsje van 120 minuten.

Na de eerste 45 minuten stond het 1-1 na doelpunten van Dino Hotic voor de Bruggelingen en Abdelkahar Kadri voor de Kortrijkzanen. Robbe Decostere bezorgde aan het einde van de tweede helft opnieuw het voordeel aan de Vereniging.

In het extra halfuur hing Dylan Mbayo de bordjes eerst in evenwicht, vooraleer Ayase Ueda de wedstrijd in een definitieve plooi legde met de 2-3.