Cercle Brugge versterkt zich met Loïc Badiashile en Giulian Biancone

Badiashile maakte al op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de Monegaskische hoofdmacht, toen hij in de voorronde van de Champions League mocht invallen. Afgelopen seizoen stond hij nog in doel bij de Champions League-wedstrijd op verplaatsing bij Club Brugge (1-1).

"In de Champions League en in de Franse Beker toonde Loïc Badiashile al de capaciteiten waarover hij als doelman beschikt. Cercle Brugge is dan ook een goede en logische stap om zijn carrière op het allerhoogste niveau te lanceren", meent sportief directeur François Vitali.

Biancone kwam vorig seizoen vijf keer in actie voor de A-ploeg van Monaco en scoorde daarbij één keer. In de Champions League startte hij in de basis tegen Borussia Dormund en Atletico Madrid. "Biancone is een moderne rechtsachter met een continue wil om aanvallend zijn steentje bij te dragen", zegt Vitali. "Ik ben er zeker van dat hij de kwaliteiten heeft die nodig zijn om in de Jupiler Pro League aan de slag te gaan. Door zijn interlandverplichtingen met de U19 van Frankrijk zal hij zich wel pas eind juli bij ons voegen."