Cercle Brugge verliest op eerste speeldag van landskampioen Antwerp

Het was de aanwinst van Antwerp Jakub Ondrejka die zich op links doorzette. Zijn voorzet werd door Cercle-verdediger Jesper Daland in eigen doel gegleden: 1-0. Het was een boeiende wedstrijd, zonder al te veel kansen. De mogelijkheden die er toch waren, waren veelal voor The Great Old. Ondrejka had met een gekraakt schot in het wedstrijdbegin al een mooie kans laten liggen, Arthur Vermeeren knalde in de slotfase het leer tegen de lat. Aan de overzijde was de beste kans voor belofteninternational Olivier Deman.

Club Brugge volgt straks nog

Met drie punten komt Antwerp naast vicekampioen KRC Genk (0-4 zege op RWDM) en Union (2-0 winst tegen Anderlecht) aan de leiding. Zondagnamiddag ontvangt AA Gent in de Ghelamco Arena KV Kortrijk, dat een moeilijk seizoen lijkt tegemoet te gaan. In de vooravond gaat KV Mechelen op bezoek bij Club Brugge, dat er het seizoen van de wederopstanding van hoopt te maken. De speeldag wordt zondagavond afgesloten op Stayen met het duel tussen STVV en Standard.