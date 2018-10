Cercle Brugge verkoopt tickets Champions League

Op de website van Cercle Brugge staat een opvallend bericht te lezen. De club biedt supporters van AS Monaco tickets aan voor de Champions League wedstrijd tussen Club Brugge en Monaco.

De tickets kunnen online aangekocht worden via de webshop van AS Monaco, de moederclub van Cercle. Op de wedstrijddag zelf kunnen de vouchers dan omgeruild worden voor echte tickets.

Het initiatief van Cercle Brugge is op zijn minst opvallend te noemen. De rivaliteit tussen de beide Brugse clubs viert hoogtij nu Cercle Brugge opnieuw in de Jupiler Pro League aantreedt. Benieuwd of ze bij grote broer Club Brugge de promotie-actie van de buren zullen kunnen smaken...