Cercle Brugge trekt Portugese middenvelder aan

De 21-jarige Portugees komt over van Hull City, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Engelse derde klasse. Hij ondertekende bij De Vereniging een contract voor vier seizoenen. Verschillende media maken gewag van een transferprijs van twee miljoen euro.

Da Silva maakte al op veertienjarige leeftijd de oversteek van Portugal naar Engeland. Hij kwam er in de jeugdopleiding van Peterborough United terecht. Na passages bij Wigan en Gillingham streek hij in de zomer van 2019 neer bij Hull City. Daar had de Portugees nog een contract voor twee seizoenen en was hij bovendien basisspeler. Vorig seizoen speelde hij liefst 44 officiële duels voor de Tigers, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.

Leonardo Da Silva Lopes is voor Cercle Brugge de achtste zomertransfer. Groen-zwart begon het seizoen goed met 6/12. Komende zondag wacht op de vijfde speeldag een verplaatsing naar Anderlecht.