Cercle Brugge start nieuw seizoen met training

Cercle Brugge is vandaag begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Op de eerste training was er wel nog geen nieuwe trainer. Die wordt pas woensdag bekendgemaakt, en donderdag dan wordt de technische staf voorgesteld.

Wie wordt nieuwe trainer?

Her en der wordt de naam van Fabien Mercadal gefluisterd. De Fransman degradeerde dit seizoen met Stade Malherbe Caen uit de Franse Ligue 1. Doelman Merveille Goblet van Waasland-Beveren, en spits Aboubakary Kanté van Béziers zijn voorlopig de enige nieuwkomers.

Maar vooral het ontbreken van een nieuwe trainer bij de eerste training is een aderlating. Met Rudy Cossey, overbodig bij de buren van Club, is er wel al een T2.

Twee smaakmakers vertrokken

Geen doelman Paul Nardi meer, en ook geen Xavier Mercier, hij trekt naar OH Leuven. Cercle Brugge verliest twee absolute smaakmakers, maar dat vermindert de ambitie van de vereniging niet.

Cercle oefent een eerste keer tegen RWDM, de galamatch tegen AS Monaco is op 6 juli in Roeselare.