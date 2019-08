Cercle Brugge staat voor een moeilijke opdracht

Cercle Brugge is een van de vijf ploegen die na twee speeldagen nog geen enkel punt hebben.

Kortrijk heeft er ook nog maar één en dus is het zaterdag voor beiden in het onderlinge duel eigenlijk al van moeten, als ze de beoogde linkerkolom willen halen. Cercle Brugge betaalt het gelag van het laat tot stand komen van de kern. Trainer Mercadal weet waar het probleem ligt: "er is een gebrek aan zekerheid en maturiteit".

Cercle Brugge staat met een nul op zes samen met Zulte Waregem, Waasland Beveren, Eupen en Sint-Truiden. Voor de gemoedsrust kan groen-zwart dus maar beter punten pakken tegen KV Kortrijk. Na Kortrijk volgen Mechelen, Waasland-Beveren, Gent en Club. Cercle zal uit zijn pijp moeten komen.