Cercle Brugge huurt Waldo Rubio van Valladolid

De Spaanse linksbuiten maakte in 2019 in La Liga zijn profdebuut bij Valladolid. In totaal kwam hij al 45 keer in actie voor de Spaanse traditieploeg, hij was goed voor twee goals en vier assists. Afgelopen seizoen kreeg Rubio slechts speeltijd in 13 matchen bij Valladolid, dat naar de Spaanse tweede klasse degradeerde.

"Waldo is van nature een linksbuiten maar kan ook op de rechterflank uit de voeten", vertelt technisch directeur Carlos Avina. "Afgelopen seizoen kreeg hij weinig speelkansen en daarom komt hij nu met veel honger naar Cercle én met grote ambities."