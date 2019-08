Cercle Brugge huurt Standard-talent

Cercle Brugge heeft zich versterkt met aanvaller William Balikwisha. Het toptalent van Standard wordt voor één seizoen gehuurd door de Vereniging, zonder aankoopoptie. Balikwisha is voor Cercle Brugge al de veertiende zomeraanwinst.

De twintigjarige buitenspeler kreeg een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht (2003-2014), maar verhuisde op vijftienjarige leeftijd naar Standard. Daar klopte hij het voorbije seizoen al op de deur van de A-kern. Hij maakte in augustus vorig jaar een veelbelovend debuut met een assist tegen Lokeren. Nadien volgden nog vijf optredens in de eerste ploeg. Door de grote concurrentie in het team van coach Michel Preud'homme mag hij deze jaargang ervaring gaan opdoen bij Cercle Brugge.

Groen-zwart begon het seizoen met 0/6. Later vanavond strijden ze voor hun eerste punten in de West-Vlaamse derby, thuis tegen Kortrijk