De twintigjarige achtvoudige international wordt tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, overgenomen van het naar de Duitse tweede klasse gedegradeerde Schalke 04, zo maakte de Vereniging bekend. In januari 2019 betaalde Schalke nog 9 miljoen euro aan Manchester City om Matondo over te nemen. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan de Engelse tweedeklasser Stoke City.