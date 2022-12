Cercle Brugge houdt razendsnelle voorsprong niet vast

Cercle had Achter de Kazerne een razendsnelle voorsprong beet dankzij Steeve Denkey. Dino Hotic dacht de score in de blessuretijd van de eerste helft te verdubbelen, maar de VAR greep in voor een voorafgaande overtreding.

Na de pauze eiste Olivier Deman, net zoals afgelopen dinsdag in de Croky Cup op het veld van AA Gent, een negatieve hoofdrol op door opnieuw uitgesloten te worden met twee gele kaarten, ditmaal in de 52e minuut. Malinwa rook bloed en hing de bordjes terug in evenwicht via Nikola Storm.

Yonas Malede kreeg een kwartier later een uitgelezen mogelijkheid om de drie punten thuis te houden, maar kon zijn strafschop niet omzetten. In de stand staat Cercle op de achtste plaats met 26 punten. Mechelen kampeert op de veertiende plaats met 19 punten.