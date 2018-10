Cercle Brugge houdt drie punten thuis tegen Charleroi

Cercle Brugge heeft vrijdagavond met 2-1 gewonnen van Charleroi in de opener van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League.

Dylan De Belder bracht de Vereniging iets voorbij het halfuur met het hoofd op voorsprong. Een minuut later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht, dankzij Victor Osimhen. Drie minuten na rust zag het Jan Breydelstadion hoe Carolo Francisco Martos zijn eigen doelman verschalkte: 2-1, meteen ook de eindstand.

Na nederlagen tegen Genk en Club Brugge in de competitie en tegen Beerschot Wilrijk in de Beker van België lukt groen-zwart zo een welgekomen driepunter, Cercle Brugge beëindigt een reeks van zes wedstrijden zonder zege.

In de stand wippen de Bruggelingen over Charleroi naar de negende plaats, met 12 punten. Het team van Felice Mazzu is tiende met 11 punten.