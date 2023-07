Cercle Brugge haalt 20-jarige Ecuadoriaanse middenvelder

"Cercle Brugge en de Ecuadoriaanse club Independiente del Valle hebben een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Alan Minda", aldus Cercle, die ook vermeldt dat de 1m71 grote Minda zowel op links als op rechts uit de voeten kan.

Minda is ook actief bij het Ecuadoriaans elftal onder 20 jaar, waar hij al aan 13 caps zit. Op het voorbije WK U20 was hij goed voor drie doelpunten. Met zijn club Independiente won Minda de titel in eigen land, de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League) en de Recopa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse supercup).

Bij Cercle krijgt hij het nummer 11. De Vereniging opent het seizoen op 30 juli tegen Antwerp.