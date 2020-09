Cercle Brugge geklopt door Anderlecht

Anderlecht versloeg zondagnamiddag Cercle Brugge met 2-0. Het is de eerste overwinning voor paars-wit met Vincent Kompany op de trainersbank.

Kompany, die in zijn eerste twee duels 2 op 6 haalde, miste Cobbaut (enkelbreuk) en Vlap (corona) en zette Vranjes en Bakkali voor het eerst dit seizoen in de basis. Bij Cercle ontbrak de Franse aanvoerder Taravel, die niet in de selectie zat en de Vereniging lijkt te verlaten.

Juichende fans

De Brusselaars kwamen na 35 minuten op voorsprong langs Lukas Nmecha. De Duitse huurling van Manchester City zette een strafschop om na een trekfout van Cercleverdediger Bates, in zijn debuutmatch, op Percy Tau. Didillon (ex-Anderlecht) zat in de goede hoek maar kon niet bij het leer.

In het Lotto Park, waar voor het eerst opnieuw een beperkt aantal toeschouwers (ruim 6.000) welkom was, konden de fans eindelijk nog eens juichen.

Voorsprong verdubbeld

Aan de overzijde kreeg Anthony Musaba meteen een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken maar de jonge Nederlander trapte wild over. Halfweg de tweede periode verdubbelde Amir Murillo de voorsprong van Anderlecht. Na een snelle vrije trap van Trebel tikte de Panamese rechtsachter de 2-0 tegen de netten. Het bleek meteen de eindstand.

Gedeelde derde plaats

In het klassement komt Anderlecht naast Club Brugge en Beerschot (dat wel nog tegen Genk speelt) met 9 op 15. Alleen Charleroi (12 op 12) en Standard (10 op 15) doen voorlopig beter. Cercle staat met 6 punten in de middenmoot. Later zondag staan nog drie wedstrijden op het programma: STVV-Antwerp (16u), Zulte Waregem-Charleroi (18u15) en Kortrijk-Moeskroen (20u45).