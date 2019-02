Cercle Brugge gaat in zee met gokbedrijf

Napoleon Games is marktleider in de sector van de online casinospelen en sportweddenschappen. Het logo van het gokbedrijf zal voor het eerst te zien zijn op de Cercleshirts in het burenduel tegen Club Brugge, nu zondag.

“We hebben onze tijd genomen om ons huiswerk grondig te maken”, aldus Cercle Brugge voorzitter Frans Schotte. “Het partnership met Napoleon Sports & Casino biedt voor beide partijen een solide basis om structureel samen te werken op alle gebied”, gaat Frans Schotte voort. “Uit onze gesprekken bleek bovendien snel dat Napoleon Sports & Casino een betrouwbare partner is die er alles aan doet om ethisch te werk te gaan en de opgelegde regels te volgen. Napoleon wil dan ook graag meestappen in ons communityverhaal en mee zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke problemen gerelateerd aan de sector waarin het actief is.”.

Tom De Clercq (CEO Napoleon Sports & Casino): “Napoleon Sports & Casino is de lokale speler in de markt en we willen dat imago versterken door partnerships aan te gaan met sterke lokale projecten. We hebben de voorbije maanden meermaals samengezeten met de mensen van Cercle Brugge en zaten vanaf het begin op dezelfde golflengte. Samen met Cercle Brugge willen we een gevestigde waarde worden in de eerste klasse van het Belgische voetbal.”