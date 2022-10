Boris Popovic (25.) kroonde zich in het Luikse tot man van de match namens de Vereniging met het enige doelpunt. In een tumultueus slot kreeg Seraing-coach José Jeunechamps nog een rode kaart na een opstootje. Seraing-winger Vagner mocht ook gaan douchen na twee gele kaarten. Cercle klimt op zijn beurt naar de twaalfde plaats met 15 punten. Seraing is vijftiende met 11 eenheden.