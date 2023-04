Cercle Brugge blijft in running voor Europe play-offs

In een weinig opwindende eerste helft was het voor de toeschouwers in Jan Breydel lang wachten op doelgevaar. Pas na ruim een half uur spelen konden de handen een eerste keer op elkaar voor een kopbal van Cercle-spits Ueda. STVV reageerde met een kopkans voor Hara. 0-0 leek een billijke ruststand maar kort voor de pauze sloeg Ayase Ueda twee keer toe. De Japanse aanvaller zette eerst een strafschop om en trapte in de extra tijd de 2-0 tegen de netten, goed voor zijn zestiende en zeventiende competitiegoal. Na de koffie tekende Matte Smets al snel voor de aansluitingstreffer, maar het feestje ging niet door vanwege buitenspel. Een kwartier later maakte Gianni Bruno er van op de stip met zijn achttiende competitieroos toch 2-1 van zodat het nog een spannende slotfase werd. STVV ging daarin op zoek naar de gelijkmaker maar het was Cercle dat via Kevin Denkey in de 84ste minuut nog een derde keer scoorde en zo de cruciale zege binnenhaalde.

Dankzij de zege komt Cercle Brugge met 47 punten naast Charleroi, dat wel achtste blijft omdat het meer gewonnen wedstrijden telt. Anderlecht (46 punten) zakt naar de tiende plaats maar komt zondagmiddag nog in actie op het veld van leider KRC Genk. Op de slotspeeldag trekt Cercle volgende week zondag naar Zulte Waregem, dat moet winnen om nog kans te maken op behoud. Charleroi ontvangt op hetzelfde moment Genk, Anderlecht speelt thuis tegen Mechelen.