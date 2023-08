Cercle Brugge blijft achter met 3 op 9 na nipt verlies

Cercle Brugge verliest met het kleinste verschil tegen Genk. De Vereniging was duidelijk de betere voor rust, maar liet het na te scoren. In de tweede helft maakte Bonsu Baah met wat geluk van de paal, de enige goal van de avond.

Na de overwinning thuis tegen Charleroi (2-0) ging Cercle Brugge op zoek naar 6/9. Muslic wijzigde zijn elftal op twee posities. Van der Bruggen en Deman moesten vrede nemen met een plekje op de bank, Popovic en Semedo mochten zich bewijzen in de basis. "Van Der Bruggen op de bank is een tactische beslissing tegen een van de snelste teams van de competitie. Deman toonde deze week niet de attitude om te starten vandaag", legt trainer Miron Muslic uit.

Cercle startte hevig aan de partij en zette Genk meteen onder druk. De Vereniging geraakte in het eerste half uur echter niet verder dan enkele kleine kansjes. Vlak voor rust probeerde Denkey het spectaculair met een ommehaal. De spits mikte net naast.

Bonsu Baah breekt de ban

Vlak na rust toonde Genk eindelijk dat het meevoetbalde. Paintsil testte de vuisten van Warleson, maar die laatste bleef alert. De bezoekers toonden een ander gelaat na rust en combineerden vlotter. Na heel wat kansen langs beide kanten, opende Bonsu Baah de score voor Genk. De aanvaller knalde met links tegen de paal. Via het hoofd van Warleson dwarrelde het leer in doel. De Vereniging kreeg nog bijna een penalty in de toegevoegde tijd, maar de VAR kwam tussenbeide.

Daar bleef het bij, Genk neemt de drie punten mee naar huis. Cercle blijft achter met drie op negen.