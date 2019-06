Cercle Brugge is bijna rond met nieuwe coach, bevestigt voorzitter Schotte

"De gesprekken met de trainer met wie we de komende jaren willen gaan werken, zijn vergevorderd", bevestigt clubvoorzitter Frans Schotte woensdag op de website van de Vereniging. "Het is iemand die mee het project onderschrijft waarmee we bezig zijn en hierin ook resultaten wil boeken. De coach heeft Cercle de voorbije jaren actief gevolgd en gelooft rotsvast in het project waarmee we bezig zijn. Hij kent Cercle Brugge al een geruime tijd en hij ziet ook dat de Vereniging de voorbije jaren stappen vooruit heeft gezet op alle mogelijke gebieden. Dat is ook één van de redenen waarom hij bereid is te komen."

Hasi in beeld

Naar verluidt zou Besnik Hasi in beeld zijn. De wegen van Cercle en Laurent Guyot scheidden op 2 mei, toen play-off 2 nog volop aan de gang was. De Fransman was bezig aan zijn eerste seizoen in Brugse loondienst. Onder zijn hoede tekende groen-zwart voor een degelijke eerste seizoenshelft maar nadien zakte het team weg. Het reguliere seizoen werd op plaats dertien beëindigd. Voorzitter Schotte mikt volgend seizoen hoger.

Bij eerste acht eindigen

"Ik heb het altijd zo bekeken: na twintig wedstrijden dit seizoen telden we 25 punten, dat betekent dat we eigenlijk op koers zaten om aansluiting te hebben met de linkerkolom van de rangschikking. Wat er daarna is gebeurd, is een ontgoocheling. Laat me duidelijk stellen dat het zeker anders moet voor het nieuwe seizoen. En hierin zijn we als Raad van Bestuur duidelijk: we willen de linkerkolom nastreven, met name dus bij de eerste acht eindigen."