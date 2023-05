Cercle blijft steken op 2-2 gelijkspel

De partij in de Ghelamco Arena begon met een tegenvaller voor Gent. Cercle kwam na een kwartier op voorsprong via Kevin Denkey, die de bal na een prachtige aanval, op de volley binnenknalde, 0-1. Gent kreeg vervolgens het initiatief toegeworpen, maar het waren de bezoekers die het meest gevaarlijk bleven op de tegenaanval. Vroeg in de tweede helft kwam Gent toch langszij. Gift Orban liep voor een leeg doel zijn vijftiende competitietreffer tegen de touwen, 1-1.

Strafschop

Cercle bleef echter goed meespelen en twintig minuten voor tijd kwamen de Bruggelingen opnieuw op voorsprong. Ref Lambrechts legde de bal op de stip na een fout op de rand van de zestien op Denkey. Ayase Ueda twijfelde niet en stuurde bal feilloos voorbij Nardi, 1-2.

Europa in

Gent had een punt nodig voor eindwinst in de Europe play-offs en werd vijf minuten voor tijd beloond voor zijn inzet. Hugo Cuypers scoorde, maar werd in eerste instantie afgevlagd voor voorafgaand buitenspel van Orban. De VAR greep echter in en keurde de treffer alsnog goed. Daar bleef het bij. Eindstand: 2-2. Dankzij de bekerzege van Antwerp is Gent als winnaar van de Europe play-offs zeker van een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League volgend seizoen.