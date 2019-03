Cees Bol beste spurter in incidentrijke Nokere Koerse

De Nederlander Cees Bol (Team Sunweb) heeft vanmiddag Nokere Koerse gewonnen. In een spurt versloeg Bol de Duitser Pascal Ackermann. Jasper Philipsen was derde.

De spurt werd ontsierd door een zware valpartij. Grootste slachtoffer was de Nederlander Mathieu Van der Poel. Ook tijdens de koers werd er veel gevallen. Eerste West-Vlaming in Nokere was Jens Debusschere op een 9de plaats.