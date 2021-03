Cavendish start met rugnummer 1 in GP Monseré

Bij Deceuninck - Quick-Step start Mark Cavendish zondag met het rugnummer 1 in de GP Jean-Pierre Monseré (cat. 1.1). Komt het tot een massasprint, dan zal "The wolfpack" de kaart van de oud-wereldkampioen trekken. Maar de ploeg heeft ook nog andere ijzers in het vuur.

"Bekijk je het palmares en de status van Cavendish dan is het maar logisch dat hij start met het nummer 1", zegt sportdirecteur Rik Van Slycke. "We hebben naast 'Cav' wel nog andere rappe mannen aan boord. Ik denk dan aan Bert Van Lerberghe en Jannik Steimle. Wij kunnen en zullen misschien pokeren. Alles hangt af van de situatie in volle finale. Wat als er een lange vlucht is die loopt tot het einde, waar bijvoorbeeld Stijn Steels of Shane Archbold inzit? Dan gaan we vol voor hen."

Wellicht zullen meerdere ploegen hun koers afstemmen op Deceuninck - Quick-Step. "Dat zijn we inmiddels wel gewend. Wij gaan uit van onze eigen kracht en sterkte. Het zit niet in onze aard om alles op zijn beloop te laten, we rijden onze koers. Wij gaan nu niet tegen onze natuur in gaan. De GP Jean-Pierre Monseré is een unieke kans om Cavendish zijn eerste koers dit seizoen te laten winnen."

Cavendish reed dit jaar al de Clasica de Almeria en de GP Samyn. In laatstgenoemde koers schoot hij in finale net iets te kort. "Cavendish is gretig en legt enorm veel beroepsernst aan de dag. Hij is gedreven en wil bewijzen dat hij nog altijd een toprenner is. In de GP Monseré krijgt hij daar alle kans toe."