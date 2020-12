Cavendish keert terug naar Deceuninck-Quick Step

Mark Cavendish blijft in het profpeloton in 2021. De 35-jarige Brit, die eerder voor Omega Pharma-Quick Step (2013-2014) en Etixx-Quick Step (2015) reed, trekt volgend seizoen het truitje aan van Deceuninck-Quick Step, de ploeg van Patrick Lefevere.

Het leek er de voorbije maanden op dat de carrière van Cavendish erop zat. Na Gent-Wevelgem gaf hij een emotioneel interview, waarin hij zei te vrezen voor het einde van zijn loopbaan. Zijn laatste overwinning dateert intussen ook al van februari 2018.

Bij Deceuninck-Quick Step was het rennersbestand voor 2021 eigenlijk volzet, maar er werd toch nog een gaatje gevonden voor de Brit. Cavendish was in zijn eerste periode bij de Wolfpack erg succesvol met 44 overwinningen, waaronder acht in Grote Rondes.

De carrière van Cavendish loopt over van de hoogtepunten. De voorbije vijftien jaar boekte hij net geen 150 profoverwinningen, waarvan liefst 48 in Grote Rondes. Hij won de puntentrui in zowel Giro, Tour als Vuelta en schreef ook klassiekers als Milaan-Sanremo, Kuurne-Brussel-Kuurne (2x) en de Scheldeprijs (3x) op zijn naam. In 2011 werd hij wereldkampioen op de weg.

"Dit voelt echt als thuiskomen"

"Ik kan niet uitleggen hoe gelukkig ik ben terug te keren bij Deceuninck-Quick Step", reageerde 'Cav'. "Ik heb nooit mijn liefde voor het team verborgen. Dit voelt echt als thuiskomen voor mij. Ik kan niet wachten om opnieuw te werken met de staf, waarvan de meeste leden er ook in mijn eerste periode al waren.

Zij maakten deel uit van één van mijn meest succesvolle periodes als renner. Een periode ook waar ik heel trots op ben. Na het erg moeilijke en onderbroken seizoen 2020 hebben ze getoond hoe sterk ze als team staan. Ik hoop daar volgend seizoen mijn steentje tot bij te dragen."

Lefevere: "We zijn blij dat hij terugkeert naar onze familie"

Ook ploegbaas Patrick Lefevere was in zijn nopjes met de terugkeer van Cavendish. "We hebben mooie herinneringen aan zijn periode bij het team", aldus de West-Vlaming. "Hij pakte bij ons niet alleen veel overwinningen, hij toonde ook een 'team player' te zijn.

We zijn blij dat hij terugkeert naar onze familie. Hij brengt veel ervaring mee die hij kan delen met onze jonge renners, maar we zijn er ook van overtuigd dat hij het team nog meer te bieden heeft."