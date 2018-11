Cats winnen met 66-62 van Tsjechië

In een afgeladen Lange Munte beginnen de Belgische basketbalsters desastreus met een 0 op 6. Het is pas bij de zevende poging dat Meesseman eindelijk de score opent voor de Cats, 2-2. De Tsjechen vinden ondertussen wel de weg naar de korf, 2-9. De 3000 supporters worden er even heel stil van. Maar dan is er de onvermijdelijke Emma Meesseman. In haar eentje sleurt de Cats uit het dal, ook onder impuls van een prima ingevallen Julie Vanloo, 12-14 na het eerste kwart.

De tandem Vanloo-Meesseman staat er ook in het tweede kwart. Meesseman scoort niet alleen, maar verdedigt ook als een huis, en strooit gretig met assists. Tsjechië komt nog amper aan de kort, met een driepunter van Meesseman lopen de Belgen 29-17 uit. Bij de rust staat er 33-21 op het bord.

Spanning in de tweede helft

In het begin van het derde kwart leek er geen vuiltje aan de lucht, zeker niet toen ook de ballen van Kim Mestdagh begonnen binnen te gaan. Maar toch slaagden de Cats er niet in de Tsjechen helemaal KO te slaan. Daarvoor lieten ze teveel tegenscoren, 50-41 na het derde kwart.

Het laatste kwart begon met twee vrijworpen van Linskens, maar daar bleef het ook bij van Belgische kant. De Cats moesten een 0-9 slikken, en slaagden er maar niet in een bal door de Tsjechische korf te krijgen. Pas toen Delaere ook twee vrijworpen binnenknalde, en meteen daarna een driepunter, helde de wedstrijd helemaal over naar de Cats. Een driepunter van Vanloo en de eerste punten van Meesseman in de tweede helft deden de Belgen 64-53 uitlopen. Maar nog gaven de taaie Tsjechen niet op. Twee driepunters brachten de stand weer op 64-59 met nog minder dan een halve minuut te spelen.Wie anders dan Emma Meesseman gaf uiteindelijk de doorslag met een assist voor Kim Mestdagh, 66-59. Een late driepunter bracht de eindstand op 66-62.

België : Mestdagh K. 2-, Delaere 0-, Carpreaux 2-, Resimont 0-, Meesseman 17-, Linskens 3-, Mestdagh H 0-, Geldof 0-, Grzesinski 0-, Nauwelaers 0-, Vanloo 5-, Raman 4-