Cats winnen, Emma Meesseman wel uit met kuitblessure

In Australië was het een makkelijke zege, waarmee de Cats zich ook plaatsen voor de kwartfinales op het WK. Opvallend: kersvers wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel kwam supporteren voor de Cats, met Yves Lampaert naast zich. Niet toevallig natuurlijk, want ook het WK wielrennen was in Australië.

Enige minpunt was de kuitblessure voor topspeelster Emma Meesseman

uit Ieper. Het gevolg is een "onmiddellijke terugtrekking uit de competitie". "De revalidatie start nu onder de hoede van de medische staff van de Cats. Het is nog niet bepaald hoe lang Meesseman out zal zijn. Dit is grotendeels afhankelijk van het verloop van de revalidatie", klinkt het. Het uitvallen van de 29-jarige Meesseman is een forse aderlating voor de Belgen, die nu verder moeten zonder hun sterspeelster.

Dinsdag (5u30 Belgische tijd) spelen de Cats hun vijfde en laatste duel in groep A tegen China. Daarna volgen de kwartfinales. In 2018, bij hun eerste WK-deelname, eindigden de Cats in Tenerife op een knappe vierde plaats. Zonder Meesseman wordt het voor de selectie van coach Valéry Demory een hele uitdaging om even goed te doen.