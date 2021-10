De Belgian Cats, dat zijn de Belgische basketvrouwen, spelen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in een uitverkochte Lange Munte in Kortrijk. Van de 2.500 tickets vanmorgen waren er op korte tijd nog maar een paar honderd meer over.

De wedstrijd in Kortrijk, op 14 november, wordt de tweede in de kwalificatiecampagne voor het EK. Drie dagen daarvoor spelen de Cats in en tegen Bosnië. Het is uitkijken naar de gevolgen van de wissels in de ploeg: de Fransman Demory volgde Philip Mestdagh op als bondscoach, Ann Wauters is gestopt en Kim Mestdagh heeft een pauze ingelast bij het nationaal team.