Cats moeten vol aan de bak tegen Duitsland

In de voorronde van het EK basket voor vrouwen staat België in zijn tweede wedstrijd meteen voor een cruciale opdracht. De Belgian Cats moeten zondagnamiddag in Kortrijk winnen tegen Duitsland om de kwalificatiekansen voor de eindronde van 2023 niet volledig te hypothekeren.

Emma Meesseman en co namen donderdagavond immers een valse start. Op bezoek bij Bosnië-Herzegovina gingen de Cats met 87-81 onderuit. Het was tevens de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Valéry Demory, de opvolger van Philip Mestdagh. De Fransman liet na afloop weten een reactie te verwachten van zijn speelsters die volgens hem "te braaf" hadden gespeeld. "Als we harder hadden gespeeld, dan konden we hier winnen. Zondag moeten we nu de knop omdraaien en voor onze fans en versus Duitsland op zoek gaan naar succes", klonk het.

Duitsland won vorige wedstrijd wel

Duitsland won zijn openingswedstrijd in groep A met 73-41 van Noord-Macedonië. Dat speelt zondag in Skopje gastheer voor de Bosniërs. Alleen de tien groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor het EK van 2023 in Israël en Slovenië. In november 2022 speelt België thuis tegen Noord-Macedonië (24/11) en Bosnië-Herzegovina (27/11). In februari 2023 volgen de laatste twee voorrondeduels op verplaatsing, tegen Duitsland (9/2) en Noord-Macedonië (12/2).