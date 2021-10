Catch wrestling is terug

‘Eurostars Wrestling’ was gisterenavond terug in het Tempelhof in Brugge met supersterren uit heel Europa en natuurlijk de onvermijdelijke Bernard Vandamme, de man die de catch bij ons groot gemaakt heeft. Bovendien heeft Vandamme een boek geschreven over zijn carrière.

Zo’n 800 mensen roepen hun 'superstars' naar de overwinning. De catch is een fysieke uitputtingsslag en wie niet in topconditie is, krijgt rake klappen, maakt een ongelukkige val of verzwikt een enkel. Bernard Vandamme kan er een boompje over opzetten.

Hij staat 29 jaar in de ring. En daarover heeft hij een boek volgeschreven. Zijn verhaal moet eruit, al is het maar om anderen te inspireren. Het scheelt geen haar of Bernard was zelfs nooit wrestler geworden.

Wrestling school

Op zijn vijftigste heeft Bernard Vandamme nog een grote droom: “Ik denk eraan om een wrestling school te starten. Dat zou een primeur zijn in Vlaanderen. En waar beter dan in Brugge”, klinkt het bij Vandamme.