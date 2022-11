Carl Hoefkens: "9 op 10 voor de groepsfase"

Club Brugge is dinsdagavond als tweede geëindigd in groep B van de Champions League na een scoreloos gelijkspel bij Bayer Leverkusen. Porto kaapte de groepswinst op de slotspeeldag weg dankzij een 2-1 zege tegen Atlético Madrid.

"Ik heb geen greintje teleurstelling. Dat staat in contrast met het vertrouwen dat ik in mijn groep heb. Als je tegen twee teams 4 op 6 pakt, tegen het andere team 3 op 6 en ook vijf van de zes matchen de 0 houdt, dan kan je niet anders dan trots zijn", gaf trainer Carl Hoefkens te kennen op de persconferentie achteraf.

"We wilden deze match winnen en dominant spelen. We verzamelden kansen, maar op het hoogste niveau moet je ze benutten."

Hoefkens geeft zijn troepen uiteindelijk een score van 9 op 10 voor de groepsfase. "Als iemand dit vooraf voorspeld had, hadden ze die persoon misschien in een instelling geplaatst", grapte hij.

In de achtste finales, voorzien in februari en maart, komt Club uit tegen een groepswinnaar. "Ik weet niet of de groepswinst echt een groot verschil zou gemaakt hebben, aangezien ook grote clubs tweede worden. Ik kan niet wachten om onze tegenstander te weten te komen", besloot Hoefkens.

De loting vindt maandagmiddag om 12 uur plaats in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA.