Burenduel eindigt op gelijkspel voor Essevee en KVK

Het venijn zat in het slot van de derby. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd opende de ingevallen Tomas Chory de score voor de thuisploeg, tegen de gang van het spel in. Essevee leek zo op weg naar zijn eerste competitiezege sinds 29 augustus, toen er met 0-1 gewonnen werd bij rode lantaarn Moeskroen. Een slotoffensief van de buren uit Kortrijk leverde toch nog de verdiende gelijkmaker op. Een doelpunt van Yani van den Bossche werd na het bekijken van de videobeelden nog afgekeurd door scheidsrechter Wesli De Cremer, maar diep in de toegevoegde tijd ging de bal op de stip na hands van Daniel Opare. Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo zette die feilloos om en bezorgde de bezoekers zo alsnog een punt. In het tumult na de strafschopfase werd Jean-Luc Dompé nog uitgesloten. Essevee blijft zo achter met 2 op 21 en staat met acht punten op de op twee na laatste plaats. KVK zit met vijftien punten in de brede middenmoot.