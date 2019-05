Brys en Van Zandweghe mikken resoluut op olympisch ticket

Roeiers Tim Brys en Bruggeling Niels Van Zandweghe vormen al sinds 2015 een duo. De ervaren tandem gaat in de lichte dubbeltwee resoluut voor een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, maar beseft dat de concurrentie niet min is.

Brys en Van Zandweghe kunnen de olympische kwalificatie veiligstellen op het WK in het Oostenrijkse Linz (25 augustus - 1 september), met een stek in de top zeven. Lukt dit niet, krijgen de Belgen in 2020 nog twee herkansingen. Brys en Van Zandweghe willen het echter niet zo ver laten komen. Vorig jaar toonde het duo alvast zijn potentieel met de eindoverwinning in de Wereldbeker. "We hebben de voorbije jaren heel veel stappen gezet", vertelde Brys vrijdag op een persmoment in het Sportcentrum Hazewinkel in Willebroek.

Ervaring

"Beiden hebben we ondertussen al heel wat ervaring. We weten wat we kunnen en hoe we wedstrijden moeten aanpakken. De top zeven op het WK is zeker mogelijk, al zijn er veel sterke ploegen. Maar ons doel is het olympische ticket zo snel mogelijk pakken." "We roeien met vertrouwen en zijn als duo goed op elkaar ingespeeld", leeft ook Van Zandweghe met vertrouwen toe naar het WK. "Ik besef dat een mindere dag altijd mogelijk is, maar ik hou er geen rekening mee. We hebben elk seizoen stappen gezet en trainen met een goede focus. Op het WK kunnen we zien waar we staan."

Extra motivatie

In 2016 wonnen Brys en Van Zandweghe de kwalificatieregatta voor de Spelen in Rio. Toch mocht het duo niet naar Brazilië, omdat ons land maar een boot mocht afvaardigen. Dat werd skiffeur Hannes Obreno, die er vierde werd. "Dat we niet naar Rio mochten deed pijn, maar is nu verleden tijd. Onbewust speelt dat misschien wel mee, het kan nu wat voor extra motivatie zorgen", aldus Van Zandweghe. Brys treedt zijn ploegmaat bij. "We zetten die teleurstelling nu om in een boost. Ditmaal willen we het ticket niet mislopen. Voor extra druk zorgt dat evenwel niet. We blijven nuchter en werken elke dag keihard."

Pierre De Loof waagt z'n kans in de skiff

Met een plaats in de top negen van het WK mag de West-Vlaming zijn koffers voor Tokio pakken. "Maar de Spelen zijn voor mij geen absolute must", blijft De Loof bescheiden. "Uiteraard hoop ik op Tokio, dat zou een geweldige ervaring zijn. Maar ik zie me als underdog, niets moet en alles mag voor mij. Ik wil in Linz gewoon mijn wedstrijd afwerken en zien waar ik sta. Ik leg mezelf geen druk op."